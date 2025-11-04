«С ними старательно поработали». Вайцеховская — о произвольном танце Степановой/Букина

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала премьеру нового произвольного танца российских фигуристов Александры Степановой и Ивана Букина, выступающих в танцах на льду и ставших победителями этапа Гран-при России в Красноярске.

«Степанова и Букин. Видно, что с ними очень старательно работали. Много и творчески. Не сказала бы, что это реально программа «Вау!». Она очень в стиле ребят, но как по мне, у них бывали постановки поярче. Возможно, такое впечатление склыдывается от того, что Саше и Ивану пока не хватает вкатанности и, соответственно, скорости. В сравнении они пока не то, чтобы проигрывают, но выигрывают не слишком убедительно, скажем так. Что такое скорость, в своё время наглядно объяснила Ирина Роднина, сравнивая прокаты Бережной – Сихарулидзе и канадской пары Джеми Сале — Давида Пеллетье на Олимпиаде в Солт-Лейк Сити, где обоим дуэтам после довольно скандального разбирательства были вручены золотые медали. Ирина тогда отметила, что чемпион должен быть один, что он для неё совершенно очевиден уже по той причине, что Лена с Антоном катались заметно быстрее. И задала вопрос: «Вы же наверняка водите машину? Есть разница, совершать маневры на скорости 40 км/час или разгоняться до ста?», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.