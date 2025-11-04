Фигуристка Горбачёва вернулась к тренировкам на льду после травмы

Бронзовый призёр чемпионата России — 2025 Алина Горбачёва сообщила, что вернулась к тренировкам после травмы. Спортсменка опубликовала в социальных сетях ролик, где исполняет двойной аксель.

Горбачёва ещё не выступала на соревнованиях в текущем сезоне. 18-летняя фигуристка получила травму во время подготовки к олимпийскому отборочному турниру в Пекине, который прошёл в сентябре этого года. Алина столкнулась с другим спортсменом на тренировке, получив порез левой ноги.

Спортсменка выступила на контрольных прокатах сборной России в сентябре, однако в дальнейшем была вынуждена сняться с этапа серии Гран-при России в Красноярске из-за травмы.