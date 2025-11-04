Роднина обратилась к сыну Плющенко

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании, депутат Госдумы Ирина Роднина обратилась к Александру Плющенко, сыну двукратного победителя ОИ Евгения Плющенко. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Она пожелала спортсмену выздоровления.

«Надеюсь, что он в надежных руках», — заявила Роднина.

Ранее о своем состоянии высказался сам Плющенко-младший. Спортсмен опроверг попадание в больницу и рассказал, что сейчас у него температура 37.

3 ноября сообщалось, что Плющено-младшему стало плохо после участия в ледовом шоу в честь дня рождения отца. После проката его увезли на скорой в больницу. В ледовой постановке Александр исполнял роль принца, а Евгений играл короля. В этот день фигуристу исполнилось 43 года.