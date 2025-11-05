Рудковская рассказала о состоянии здоровья сына

Продюсер, генеральный директор и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала «Матч ТВ», какое заключение сделали врачи после осмотра ее сына Александра, отметив, что ему рекомендован покой.

3 ноября появилась информация, что 12‑летнего мальчика увезли на машине скорой помощи после выступления в ледовом шоу, которое проходило в день рождения его отца Евгения Плющенко. Во вторник Рудковская выложила в соцсетях видео с сыном, который заявил, что его не забирали в больницу, но врачи делали осмотр на месте. При этом Александр утверждает, что самостоятельно принял решение об участии в шоу.