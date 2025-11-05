Рудковская рассказала о состоянии здоровья сына

Рудковская о состоянии здоровья сына: «Врачи говорят, что это мутирующая форма ротавируса. Не разрешили тренироваться четыре дня»
Продюсер, генеральный директор и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская рассказала «Матч ТВ», какое заключение сделали врачи после осмотра ее сына Александра, отметив, что ему рекомендован покой.
3 ноября появилась информация, что 12‑летнего мальчика увезли на машине скорой помощи после выступления в ледовом шоу, которое проходило в день рождения его отца Евгения Плющенко. Во вторник Рудковская выложила в соцсетях видео с сыном, который заявил, что его не забирали в больницу, но врачи делали осмотр на месте. При этом Александр утверждает, что самостоятельно принял решение об участии в шоу.
— Анализы ничего не показали. Врачи говорят, что это мутирующая форма ротавируса, так как была тошнота и рвота. Сейчас температура 37. Четыре дня врачи не разрешили тренироваться. Выходит на лёд с понедельника, до этого — прием препаратов и отдых, так как была большая нагрузка на сердце. Саша очень переживает, что пропускает старты во Владимире, к которым он очень готовился, — сказала Рудковская «Матч ТВ».