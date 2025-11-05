Роднина оценила шансы Валиевой на золото Олимпиады

Только от самой фигуристки Камилы Валиевой зависит, сможет ли она бороться за золотую награду Олимпийских игр. Такое мнение ТАСС в кулуарах форума "Россия - спортивная держава" высказала трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

19-летняя Валиева ранее приняла решение о возобновлении карьеры после дисквалификации. Фигуристке было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. В конце октября Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство об отмене или повторном рассмотрении решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил Валиевой.

"CAS же не просто все это решил, а на основании чего-то. Любой суд имеет какую-то информацию. Наверное, все совместив, приняли такое решение, - сказала Роднина. - Сможет ли она бороться за золотые медали Олимпиад? Все зависит от нее. У нас может быть разное мнение, но все зависит от нее".

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки, показанные на Олимпиаде-2022, были аннулированы. Российская сборная лишилась золота олимпийского командного турнира, которое перешло к сборной США.

Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября. ТАСС - информационный партнер форума.