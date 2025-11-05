Роднина о российских танцах на льду: «Язык танца мы потеряли. Делаем какие-то программы, это называется – у моей собаки блохи: 150 движений, а суммарно ничего»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина раскритиковала современные танцы на льду в России.

Роднина резко высказалась о российских танцах на льду
«Фигурное катание – это ведь мода. Как ты одет, какие у тебя программы, какое направление в музыке. В танцах, да, у нас красивые пары, наверное, самые красивые девушки, но язык танца мы потеряли. Делаем какие-то программы... Я смотрю иногда, называется: у моей собаки блохи. 150 движений, а суммарно ничего не видим. У нас две оценки – одна за технику, другая за артистизм. Артистизм – это что такое? Это техника катания, это музыка, это композиция, которую тебе поставили и, конечно, исполнение. Все эти моменты и создают оценку. Насколько мы здесь можем или не можем? Мне кажется, и в художественной гимнастике – там где нужно музыкальное сопровождение, – мы потеряли свою особенность. Чем мы были всегда интересны. Понятное дело, легче в классику уйти или взять западную музыку. Но от нашей страны, наших спортсменов всегда ждут чего-то особенного», – сказала Роднина.

