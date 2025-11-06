Трусова рассказала о трехмесячном сыне

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Telegram-канале рассказала, что у ее трехмесячного сына Михаила появился режим сна.

© Соцсети

«Самое важное изменение в нашей жизни за последний месяц — у Миши появился режим сна. Он очень уверенно держит голову, когда лежит на животе. Поболтать Миша все так же любит: теперь он рассказывает нам что-то на своем языке еще чаще и громче», — написала Трусова.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Спортсменка родила сына 6 августа.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).