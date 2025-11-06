Тренер по фигурному катанию чуть не пробил череп 9-летней девочке

Детский тренер по фигурному катанию чуть не пробил череп своей подопечной в Павловском Посаде, сообщает Mash на спорте.

Отмечается, что наставник ударил 9-летнюю подопечную за то, что она не смогла выполнить элемент. Девочка получила удар по затылку, упала и ударилась об лед. Сейчас она находится в больнице с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Она находится в больнице в состоянии средней тяжести. Правоохранительные органы начали проверку.

В феврале 2025 года в Волгодонске (Ростовская область) завели уголовное дело на 29-летнего тренера спортшколы №2 и члена Федерации плавания Ростовской области Никиту Давыдова.

Давыдов угрожал подростку ножом. Ночью 26 января он поссорился с 13-летним соседом, взял нож, направил в сторону ребенка и начал угрожать. Тот, в свою очередь, воспринял угрозу всерьез и рассказал родителям.