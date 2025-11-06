ISU отдал Щербаковой золотую медаль Валиевой чемпионата Европы-2022

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил Камилу Валиеву золота чемпионата Европы 2022 года и отдал медаль другой российской фигуристке - Анне Щербаковой. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Причиной стала дисквалификация Валиевой на четыре года за нарушение антидопингового законодательства. Ее срок исчисляется с 25 декабря 2021 года и истекает 25 декабря 2025-го.

Ранее Валиева подавала апелляцию на решение об отстранении. Однако суд оставил первоначальное решение в силе, в связи с чем ISU пересмотрел итоги соревнований в период ее дисквалификации.

Таким образом, серебро досталось Александре Игнатовой (ранее - Трусовой), а бронза - бельгийке Луне Хендрикс.