«Они кошмарные люди». Тарасова — о решении ISU лишить Валиеву золотой медали ЧЕ-2022

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала решение Международного союза конькобежцев (ISU) аннулировать победу российской фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате Европы — 2022 по фигурному катанию и присудить золотую медаль Анне Щербаковой.

Победа Валиевой была аннулирована в связи с допинговым скандалом, получившим широкий резонанс во время Олимпиады в Пекине (2022).