Объявлена победительница юниорского этап гран-при в Казани

Российская фигуристка Майя Сарафанова выиграла четвёртый этап юниорского Гран-при России, который проходит в Казани. По сумме двух программ она получила от судей 190,56 балла.

Второй стала София Сарновская с результатом 186,40 балла. Тройку лидеров замкнула Арина Ореховская (185,68).

Фигурное катание. Гран-при России. Четвёртый этап. Казань. Девушки. Итоговое положение: