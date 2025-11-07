Объявлена победительница юниорского этап гран-при в Казани

Сарафанова сенсационно выиграла юниорский этап Гран-при в Казани, Базылюк — шестая
Российская фигуристка Майя Сарафанова выиграла четвёртый этап юниорского Гран-при России, который проходит в Казани. По сумме двух программ она получила от судей 190,56 балла.
Второй стала София Сарновская с результатом 186,40 балла. Тройку лидеров замкнула Арина Ореховская (185,68).
Фигурное катание. Гран-при России. Четвёртый этап. Казань. Девушки. Итоговое положение:
- Майя Сарафанова — 190,56 балла.
- София Сарновская — 186,40.
- Арина Ореховская — 185,68.
- Агата Морозова — 184,80.
- Арина Парсегова — 184,71.
- Маргарита Базылюк — 184,27.
- Алёна Принёва — 177,67.
- Альбина Герасимова — 177,07.
- Екатерина Кольцова — 176,87.
Главное сейчас