Ирина Роднина: «ISU давно лишил Валиеву всех званий и титулов»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала новость о лишении российской фигуристки Камилы Валиевой золота чемпионата Европы-2022.

Сегодня Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил итоги чемпионата Европы 2022 года, признав победительницей Анну Щербакову. Изначально победа была присуждена Валиевой, однако ее результаты были аннулированы после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) о четырехлетней дисквалификации за триметазидин.

– ISU официально лишил Валиеву золотой медали чемпионата Европы? Они уже давно это сделали, когда Валиеву признали виновной в употреблении препаратов. Она была лишена всех званий и титулов.

– Есть мнение, что над Камилой издеваются. Вы согласны с этим?

– В чем издевка? Где там нарушение каких-то нормативов, законов и требований? А если медаль отдали, то так всегда было, – сказала Роднина.