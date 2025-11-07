Бестемьянова отреагировала на решение ISU лишить Валиеву золота ОИ

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) лишить Камилу Валиеву золота чемпионата Европы 2022 года, передает Sport24.

«Это было ожидаемо. Нас никогда на международной арене не любили. Российским спортсменам просто нужно быть настолько сильными, чтобы не давать никаких поводов для подобных историй», — сказала Бестемьянова.

Таким образом процедура пересмотра результатов турнира, связанная с допинг-расследованием в отношении Камилы Валиевой, завершилась.

Чемпионат Европы проходил в январе 2022 года в Таллине, где Анна Щербакова показала лучший результат. Серебряной медалисткой стала российская фигуристка Александра Трусова, а третье место заняла представительница Бельгии Луна Хендрикс.

Анна Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года и двукратной чемпионкой России. В январе 2024 года фигуристка была удостоена звания заслуженного мастера спорта России.