WADA потребовало с Валиевой деньги

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило письмо представителям российской фигуристки Камилы Валиевой о взыскании с нее денежных средств в качестве компенсации за судебное решение, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

«Наш адвокат отправил письмо представителям спортсменки с просьбой взыскать с нее средства в соответствии с решением суда», — заявили в WADA.

Валиева должна выплатить около 700 тысяч рублей Федеральному суду Швейцарии, а также компенсации Международному союзу конькобежцев (ISU) и WADA (по 800 тысяч рублей).

Также Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство защиты российской фигуристки Камилы Валиевой об отмене или повторном рассмотрении решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил.

Валиева возобновила полноценные тренировки после дисквалификации

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку.

