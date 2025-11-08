«Пример для многих»: в РУСАДА высказались о деле Валиевой

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что российская фигуристка Камила Валиева своим поведением подала пример для остальных спортсменов. Ее слова приводит РИА Новости.

«Общение спортсменки с РУСАДА на этапе выхода из дисквалификации — это пример для многих других спортсменов, которые попали в подобную ситуацию. Камила действительно консультировалась с нами по многим вопросам. Мы старались максимально аккуратно, внимательно, профессионально, четко ответить на все вопросы», — отметила она.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве WADA, требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

30 октября 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство защиты Валиевой об отмене или повторном рассмотрении решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил. Теперь спортсменка обязана выплатить 2,3 млн рублей в качестве компенсации за рассмотрение своего допингового дела.

Ранее WADA направило письмо о взыскании средств с Валиевой.

