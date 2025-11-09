Анастасия Мишина: Удивились, что стали первыми после ошибки в короткой программе
Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые лидируют после короткой программы на этапе Гран-при в Казани, постараются вынести урок из ошибки, допущенной в прокате.
Анастасия Мишина коснулась рукой льда на приземлении с параллельного тройного сальхова.
"Для меня этот прокат будет полезен тем, что у нас давно не было ошибок в короткой программе. Я даже уже забыла, как готовиться к произвольной программе после не сильно удачной короткой, - рассказала Мишина журналистам. - Для меня вообще было удивлением, что мы все равно стали первыми. Думала, что точно будем отставать на несколько баллов. Поэтому буду завтра начинать с чистого листа и надеюсь, что будет хороший прокат".
Александр Галлямов сказал, что пара сделает выводы перед выступлением на заключительном этапе серии Гран-при в Омске.
"Не все удалось, как хотели, но это урок, что нужно быть готовым к размеру площадки (хоккейная арена в Казани меньше площадок для фигурного катания. - Прим. "РГ"), - отметил Александр. - К Омску уже будем это иметь в виду".
