Фигуристка из Казахстана впервые в истории завоевала медаль на этапе Гран-при

Представляющая Казахстан фигуристка Софья Самоделкина заняла второе место на четвертом этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Соревнования проходят в японской Осаке.

По итогам двух программ спортсменка набрала 200 баллов (67,75 в короткой программе + 132,25 в произвольной). Она стала первой в истории представительницей Казахстана, которая выиграла медаль этапа Гран-при в женском одиночном катании. Первое место заняла японка Каори Сакамото (227,18; 77,05 + 150,13), третье - представительница Бельгии Луна Хендрикс (198,97; 62,45 + 136,52).

Самоделкиной 18 лет, в сентябре 2021 года фигуристка стала серебряным призером этапа юниорской серии Гран-при. В мае 2024 года исполком Федерации фигурного катания на коньках России разрешил переход спортсменки в сборную Казахстана. В 2025 году Самоделкина стала бронзовым призером на Универсиаде в Турине.

Следующий этап Гран-при ISU пройдет 14-16 ноября в Лейк-Плэсиде (США).