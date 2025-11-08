Мишина и Галлямов выиграли короткую программу пар на этапе Гран-при России

Анастасия Мишина и Александр Галлямов лидируют после короткой программы на третьем этапе Гран-при России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар. Турнир проходит в Казани.

Спортсмены набрали 75,77 балла. Второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (73,42 балла). Третьими стали Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (68,09 балла).

Мишиной 24 года, Галлямову 26 лет. Вместе спортсмены стали двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр 2022 года, чемпионами мира (2021) и Европы (2022).

Произвольную программу фигуристы представят 9 ноября.