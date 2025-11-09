Стали известны победители парного проката на этапе Гран-при в Казани

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский одержали победу на третьем этапе Гран-при России в Казани.

Спортсмены исполнили четверной выброс в произвольной программе и получили за нее 141,92 балла, набрав в сумме 215,34 балла.

Второе место заняли двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр Анастасия Мишина и Александр Галлямов с результатом 201,22 балла. Третьими стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, получившие 190,55 балла.

Следующий этап серии Гран-при России пройдет с 15 по 16 ноября в Москве, где выступят другие ведущие российские фигуристы.

Международный союз конькобежцев (ISU) одобрил нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников (основа и запас): Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой. При этом ISU не допустил до участия в отборочном турнире зимних Олимпийских игр российские танцевальные дуэты и спортивные пары. Основными кандидатами от России назывались чемпионы страны Александра Степанова / Иван Букин (танцы) и Анастасия Мишина / Александр Галлямов (парное катание).