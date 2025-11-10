Фигуристы-чемпионы поругались после проката на гран-при России

Чемпионы мира и Европы в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов поругались после произвольной программы на этапе Гран-при России в Казани. Об этом сообщает Sport24.

По окончании проката фигурист эмоционально обратился к партнерше. Он продолжил это делать во время ожидания оценок. Тренер фигуристов Тамара Москвина попросила Галлямова прекратить.

«Соблюдай хотя бы приличия», — заявила Москвина.

На соревнованиях в Казани Мишина и Галлямов заняли второе место. Они уступили Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Мишина и Галлямов стали чемпионами мира в 2021 году, спустя год они выиграли чемпионат Европы. На Олимпиаде-2022 спортсмены стали бронзовыми призерами в парном катании и в командных соревнованиях.