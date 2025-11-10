Жулин прокомментировал срыв фигуриста Галлямова на партнершу

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин объяснил, почему, по его мнению, фигурист Александр Галлямов сорвался на свою партнёршу, Анастасию Мишину, после неудачного выступления в произвольной программе на этапе Гран-при России в Казани.

В зоне Kiss&Cry Галлямов высказывал претензии Мишиной во время ожидания оценок, эмоции и слова фигуриста попали в эфир.

Мишина и Галлямов упали с прыжка в произвольной программе, также они не смогли выполнить одну из поддержек. Фигуристы получили от судей за две программы 201,22 балла и заняли второе место.

В марте 2025 года Галлямов получил серьёзную травму, после которой долго восстанавливался, Анастасия некоторое время тренировалась одна.