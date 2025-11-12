Самоделкина рассказала о работе с Арутюняном

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, поблагодарила своего тренера Рафаэля Арутюняна за поддержку, а также рассказала о своих планах на ближайшее будущее и полученной травме.

На этапе Гран-при ISU в Японии Самоделкина выиграла серебряную медаль.