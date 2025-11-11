Авербух высказался о помолвке Медведевой и Гайнутдинова

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух прокомментировал «Матч ТВ» помолвку двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Евгении Медведевой и солиста театра танца Аллы Духовой TODES Ильдара Гайнутдинова, пожелав творческому дуэту счастливой совместной жизни.

11 ноября Медведева сообщила, что ответила согласием на предложение Гайнутдинова.

— Два талантливейших человека соединяются, чтобы идти по жизни вместе. Это замечательно! Только радость за них. Очень здорово, что два творческих человека нашли друг друга. Очень красивые и молодые люди, которым я желаю счастливой совместной жизни, перевоплощения личности, индивидуальных проектов, совместных проектов. Только радость, — сказал Авербух «Матч ТВ».

Гайнутдинову 24 года. Медведевой 25 лет, она является двукратной чемпионкой мира, двукратной вице‑чемпионкой Олимпийских игр и двукратной чемпионкой Европы.

Гайнутдинов и Медведева в паре выступали в шоу ТНТ «Звездные танцы».