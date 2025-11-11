Шешелева и Карнаухов выиграли короткую программу у пар на этапе юниорского ГП в Москве

Чемпионат.comиещё 1

Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов, выступающие в парном катании, стали промежуточными лидерами пятого этапа юниорской серии Гран-при России – 2025/2026 по фигурному катанию, который проходит в Москве. Судьи оценили их короткую программу в 66,48 балла.

Шешелева и Карнаухов выиграли короткую программу у пар на этапе юниорского ГП в Москве
© Чемпионат

Фигурное катание. Юниоры. Гран-при России, пятый этап, Москва. Пары. Короткая программа

  1. Полина Шешелева/Егор Карнаухов (Москва) – 66,48 балла.
  2. Полина Сажина/Алексей Белкин (Москва) – 65,08.
  3. Анастасия Высоцкая/Пётр Алексеенко (Москва) – 57,67.

Свои произвольные программы пары представят завтра, 12

ноября. Начало прокатов – в 15:30 мск.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости