Парсегова рассказала, каково ей выступать в парном и одиночном катании

Фигуристка Арина Парсегова рассказала, что давно хотела попробовать выступить в двух видах фигурного катания на соревнованиях.

Парсегова выступила на юниорских этапах Гран‑при России в парном и одиночном катании. В одиночном катании фигуристка становилась четвертой на этапе Гран‑при в Магнитогорске и пятой в Казани. Во вторник спортсменка дебютировала на соревнованиях в паре с Матвеем Богдановым на этапе в Москве. За короткую программу спортсмены получили 54,89 балла и заняли пятое место.

— Арина выступала на двух этапах как одиночница, теперь парное катание. Как настраивались?

Богданов: Это наш дебют в паре. Настраивались хорошо, были хорошо готовы, но максимум не показали. Волнение присутствовало, все‑таки дебют.

Парсегова: Согласна с Матвеем. Настраивалась я тоже как обычно, не чувствовала, что у меня что‑то новое. На тренировках мы были готовы лучше, катали лучше. Но для первого раза нормально.

— Расскажи, как решилась попробовать?

Парсегова: Я бы не сказала, что мне сейчас сложно, потому что привыкла. Я не чувствую вообще что‑то совсем новое.

— А когда приняли решение, что вы будете здесь выступать? Потому что Арина только что была в Казани.

Парсегова: Решение достаточно давно еще приняли, но я должна была ехать (как одиночница) в Москву, мы не знали, что с этим делать. В итоге мне дали Казань, и надо было ехать сюда (в парном катании).

— В планах есть дальше выступать и в парном, и в одиночном катании?

Парсегова: Да.

— Когда вы начали кататься в паре?

Богданов: С конца прошлого сезона.

— Арина, ты давно хотела попробовать себя в парном и одиночном катании, или как пришла такая идея?

Парсегова: Хотела давно, но никак не доходило, потому что-то я готовлюсь к одиночному и не посещаю парные (тренировки), то еще что‑то. Сейчас наконец‑то все получилось.

— Матвей, для тебя это первая партнерша или ты уже пробовал выступать с кем‑то?

Богданов: Нет, я пробовал с двумя партнершами, выступал с ними на соревнованиях.

— Когда ты узнал, что Арина собирается в двух видах выступать, как ты на это отреагировал?

Богданов: Вполне спокойно. Пожелал, наверное, Арине только удачи, совмещать это все. Арина большая молодец, что совмещает два вида. Это очень круто.

— Матвей, ты откуда?

Богданов: Я из города Первоуральск, Свердловская область. Меня пригласили в парное катание в Москву к Этери Георгиевне (Тутберидзе). И я решил попробовать. Мне очень понравился этот вид.

— Как тренеры отреагировали на такую идею выступать в двух видах?

Парсегова: Вполне положительно. Сказали, что если я готова, то можно попробовать, — передает слова фигуристов корреспондент «Матч ТВ».

Произвольные программы фигуристы представят в среду, 12 ноября.