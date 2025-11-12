Объявлены победители юниорского гран-при в Москве в парном катании

Российские фигуристы Полина Шешелева и Егор Карнаухов, выступающие в парном катании, стали победителями пятого этапа Гран-при среди юниоров, который проходит в Москве. За два проката спортсмены получили от судей 190,12 балла.

Серебряными призёрами турнира стали Полина Сажина и Алексей Белкин, набравшие 185,61 балла. Тройку призёров замкнули Злата Камалова и Данил Панов (158,87).

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Спортивные пары. Итоговые результаты