Фигурист Игнатов рассказал, как совмещает тренировки и отцовство

Российский фигурист Макар Игнатов рассказал, как совмещает тренировки и отцовство.

В начале августа у Игнатова и его супруги серебряного призера Олимпиады-2022 Александры Трусовой родился сын Михаил.

– В Казань ты поехал без супруги Саши. Почему так решили?

– Зачем лишний раз возить ее и ребенка, когда можно, чтобы они спокойно дома отдохнули. Мне кажется, это нецелесообразно.

В целом, мне не сильно важно, что происходит за бортиком. Когда я выхожу на лед, все равно один на один сам с собой, кроме меня на этом льду никого нет. Поэтому мне никто и не поможет. Точно так же мы по телефону поговорили, все, что надо, друг от друга услышали.

– Насколько изменился тренировочный график с появлением ребенка?

– Именно в тренировочном плане особо ничего не изменилось. У Сашки сейчас по одной тренировке в день. Обычно нам ее мама помогает, пока мы на льду, она остается с Мишей. У нас в Горках есть номер, поэтому все удобно, все хорошо.

– Что самое сложное в отцовстве?

– Самое сложное – это ночью просыпаться. К моему счастью, к Сашиному сожалению, я очень крепко сплю. Поэтому ночью я встаю, только если она меня разбудит. Как раз перед соревнованиями, Саше большое спасибо, потому что она все эти ночные бдения взяла на себя и старалась меня не будить.

– Высыпаешься?

– Я, по-моему, никогда в жизни не ответил бы тебе, что высыпаюсь. Всегда хочу спать, мне всегда недостаточно. Я сегодня пришел с тренировки, покушал, лег поспать. Просыпаюсь за пару минут до будильника, смотрю на время и со сна думаю: «Блин, час дня, я тренировку проспал». У меня мозг не включился, и не вспомнил, что я уже был на тренировке.

– Что ты чувствуешь, когда смотришь на своего ребенка? Можно ли описать эти эмоции?

– Я не знаю, а нужно ли их описывать? Мне кажется, каждый по-своему это чувствует. Я вообще не берусь описывать свои чувства. Описать счастье, описать любовь, зачем это нужно? Это есть, самое главное, что это есть у тебя внутри.

– Миша будет фигуристом?

– Я надеюсь, нет, ха-ха-ха! Захочет – будет, не захочет – не будет. В любом случае чем-то будет заниматься. Смотря на пацанов, подростков и просто детей, есть ощущение, что очень много у них энергии, и, если не давать этой энергии куда-то выплескиваться, всем будет тяжело. Мне кажется, для общего развития точно нужно, не обязательно в профессиональном плане, – сказал Игнатов.