Плескачевой разрешили прыгать тройные прыжки за две недели до Гран-при в Москве

Российская фигуристка Лидия Плескачёва сообщила, что получила разрешение на исполнение тройных прыжков за две недели до старта пятого этапа юниорского Гран-При России — 2025/2026 в Москве. Спортсменка ранее восстанавливалась после травмы.

Сегодня, 12 ноября, она выиграла короткую программу на соревнованиях в столице страны.