«Было пару стремных моментов»: фигурист Игнатов о родах Трусовой

Российский фигурист Макар Игнатов вспомнил о своих ощущениях во время того, как рожала его супруга — фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова).

Его слова приводит Sport24.

«На родах мне нужно было оставаться спокойным, потому что, если бы я паниковать начал, зачем я там нужен тогда вообще. Нормально все прошло. Было пару стремных моментов», — рассказал он.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Спортсменка родила сына 6 августа.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).