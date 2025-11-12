Федотов выиграл короткую программу на этапе юниорского Гран-при России

Арсений Федотов стал первым по итогам короткой программы в рамках пятого этапа Гран-при России — 2025/2026 среди юниоров. Он получил от судей 83,20 балла. На втором месте в соревнованиях одиночников расположился Глеб Ковтун (78,64), а тройку сильнейших замкнул Герман Ленков (76,52).

Фигурное катание. Гран-при России среди юниоров — 2025/2026. Пятый этап, Москва. Юноши, короткая программа:

1. Арсений Федотов (Москва) —83,20. 2. Глеб Ковтун (Тюменеская область) — 78,64. 3. Герман Ленков (Санкт-Петербург) — 76,52. 4. Николай Колесников (Москва) — 71,55. 5. Тимофей Бочков (Москва) — 69,69.

Произвольная программа у юношей состоится завтра, 13 ноября. Начало — в 15:45 мск.