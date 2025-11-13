Гуменник не поверил, что ФФККР выбрала его для участия в отборе на ОИ

Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России, двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник рассказал, как узнал о том, что именно он был выбран Федерацией фигурного катания на коньках России (ФФККР) для участия в отборе на Олимпийские игры — 2026.

«Я догадывался об этом ещё после финала Гран-При, где занял первое место. Уже тогда возникла мысль, что, возможно, это буду именно я. Когда это подтвердилось, мне позвонила Вероника Анатольевна (Дайнеко. — Прим. «Чемпионата»), мой тренер, и сообщила об этом, хотя я сначала не совсем поверил. Со временем, по мере подготовки, я начал в это всё сильнее верить. Сейчас я полностью уверен. Постоянно спрашивали, как я оцениваю свои шансы, и с каждым днём становился всё более уверен в себе. Я знал, что точно нахожусь в небольшом списке претендентов из четырех спортсменов. Глубоко не анализировал. Потому что у всех претендентов, мне кажется, есть свои сильные стороны, как и у меня тоже. Потому, наверное, те, кто выбирал, подумали, что мои сильные стороны пригодятся. Возможно, из-за того, что я старше всех, они подумали, что я буду более спокойным, смогу более ответственно подойти, и уже выступал на международных соревнованиях», — сказал Гуменник в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

Пётр стал единственным фигуристом в мужском одиночном катании из России, который выступил на отборочном к Олимпийским играм — 2026 турнире в Пекине (Китай). 23-летний фигурист выиграл соревнования и получил персональную квоту для участия в зимних ОИ, которые пройдут в период с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.