Объявлена победительница пятого юниорского этапа гран-при в Москве

Елена Костылева выиграла пятый юниорский этап Гран-при в Москве
Российская фигуристка Елена Костылева стала победительницей юниорского этапа Гран-при в Москве среди девушек, за два проката она получила от судей 215,56 балла. Спортсменка исполнила три четверных прыжка.
Серебряным призёром стала Виктория Стрельцова, набравшая за две программы 191,08 балла. Тройку призёров замкнула Елизавета Лабутина, показав результат 190,42 балла.
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Юниорки. Итоговые результаты
- Елена Костылева — 215,56.
- Виктория Стрельцова — 191,08.
- Елизавета Лабутина — 190,42.
- Лидия Плескачёва — 190,38.
- Алиса Юрова — 188,36.
- Екатерина Кольцова — 181,91.
