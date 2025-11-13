Объявлена победительница пятого юниорского этапа гран-при в Москве

Российская фигуристка Елена Костылева стала победительницей юниорского этапа Гран-при в Москве среди девушек, за два проката она получила от судей 215,56 балла. Спортсменка исполнила три четверных прыжка.

© Чемпионат.com

Серебряным призёром стала Виктория Стрельцова, набравшая за две программы 191,08 балла. Тройку призёров замкнула Елизавета Лабутина, показав результат 190,42 балла.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России среди юниоров, Москва. Юниорки. Итоговые результаты