Гуменник высказался о своем контенте в короткой программе

Двукратный победитель финала Гран-при России в мужском одиночном катании Пётр Гуменник высказался о своём контенте в короткой программе. Фигурист отметил, что тренирует прыжковый набор повышенной сложности.

«На короткую я в основном тренирую лутц, флип и аксель, это почти максимально сложный контент. Но вот в Китае мне Вероника Анатольевна (Дайнеко – прим. “Чемпионат”) сказала, хотя я полгода такой контент и тренировал: «Слушай, в 5 утра тренировка, в 10 — старт. Короткую нужно катать чисто, поэтому лучше вместо лутца сделать сальхов». Я спокойно поменял на сальхов и не парился, что этот заход не натренировал должным образом по сравнению с тем, как тренировал максимум. В любой момент могу что-то поменять, пока не могу точно сказать, что буду исполнять. Замахиваюсь на уровень Малинина? Ну, это звучит приятно — замахнуться на уровень лидера. Так что да, хотя бы в короткой можно это сделать», — сказал Гуменник в подкасте «Произвольная программа» на Первом канале.

23-летний Гуменник — серебряный и бронзовый призёр чемпионата России, двукратный победитель финала Гран-при России, бронзовый призёр этапа Гран-при Rostelecom Cup, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров, серебряный призёр юниорского финала Гран-при.