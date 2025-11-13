Лабутина не ожидала, что займет призовое место на этапе юниорской серии ГП

Елизавета Лабутина: «Очень счастлива, не рассчитывала, что попаду в тройку призеров. Это очень неожиданно для меня»
Фигуристка Елизавета Лабутина не ожидала, что займет призовое место на этапе юниорской серии Гран-при России в Москве.
Лабутина стала третьей с 190,42 баллами. Победу на этапе одержала Елена Костылева (215,08 балла), второе место заняла Виктория Стрельцова (191,08).
«Очень счастлива, не рассчитывала, что попаду в тройку. Стояла в коридоре, думала, что я четвертая, хотела уходить, пришла тренер: переодевайся, ты в тройке. Это очень неожиданно для меня. Пыталась не волноваться, в Красноярске я выехала триксель и занервничала. Сейчас спокойно доехала и выиграла медаль», - сказала Лабутина.
