Фигуристка рассказала, почему решила уйти из академии Плющенко

Фигуристка Алиса Юрова рассказала, что ушла из академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, чтобы попробовать что‑то новое.

Юрова стала пятой на этапе юниорского Гран‑при России в Москве, набрав 188,36 балла. В прошлом сезоне фигуристка ушла из академии «Ангелы Плющенко».

— Два этапа Гран‑при прошли довольно в рабочей обстановке. Учитывая то, что с прошлого сезона последним официальным стартом был второй этап Гран‑при, большой перерыв, было волнительно достаточно. На этом этапе чуть поспокойнее, но все же. В целом я выступлениями довольна, неплохо выступила, есть недочеты, но к первенству и Финалу обязательно все исправлю. Буду улучшаться и в катании, и в технической части своей программы, и в принципе буду лучше. Я сейчас тренируюсь у Юлии Николаевны Ворониной на катке «Созвездие». Он находится недалеко от ЦФК (центра фигурного катания) Этери Георгиевны Тутберидзе. Недалеко от того места, где мой брат тренируется, так что мы с ним часто видимся.

— Чем было вызвано решение уйти из «Ангелов Плющенко»?

— Просто захотелось двигаться дальше, попробовать что‑то новое. Это тоже опыт. Очень интересно было попробовать себя в новом коллективе и улучшаться в дальнейшем.

— После двух стартов как ты считаешь, все правильно сделала?

— Да, не жалею. Очень рада, что так получилось откатать. Я вижу, что с каждым стартом я по чуть‑чуть становлюсь лучше, это и тренеры мои заметили. Я рада, что работа идет как надо, — передает слова Юровой корреспондент «Матч ТВ».