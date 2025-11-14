Мать Захаровой рассказала о последствиях травмы фигуристки

Анна Царева, мать и тренер фигуристки Марии Захаровой, рассказала, как спортсменка восстанавливалась от травмы.

В октябре Захарова на этапе Гран‑при России в Магнитогорске заняла четвертое место, набрав 203,01 балла. В произвольной программе 18‑летняя Захарова прыгнула четверной тулуп и стала самой взрослой россиянкой, исполнившей четверной прыжок. В сентябре Захарова рассказала «Матч ТВ», что пропустила все главные старты за последние два сезона из‑за травмы и подготовки к экзаменам.

— Маруся не имела звания мастера спорта. Она прыгала все тройные, но не успела сдать норматив в 15 лет из‑за того, что родилась после 1 июля. Мне же очень хотелось, чтобы «мастера» мы получили. В отличие от КМС (кандидата в мастера спорта), это звание несгораемое. Мы реально не задумывались ни о чём подобном, когда возобновляли карьеру. Тем более что почти сразу после прихода в ЦСКА в самом начале октября случилась ещё одна травма — Марусю сильно порезали на тренировке: в неё на полном ходу врезался спортсмен, который спиной выезжал с прыжка. Совершенно случайный момент, в котором никто не виноват, — просто неудачное стечение обстоятельств, но именно из‑за этого мы потеряли почти весь прошлый сезон. Могу показать вам фотографию, но предупреждаю сразу: это очень страшно. Когда всё произошло, дочь прямо со льда увезли в Филатовскую больницу, она там провела пять дней под капельницей. Была сложная операция по зашиванию тканей, большая потеря крови. Лезвие рассекло мышцу бедра над коленом на 5 см в глубину, да и сам порез получился широким. Когда всё зарубцевалось, пришлось долго и довольно мучительно растягивать шов, чтобы восстановить эластичность мышцы, её функции, — цитирует RT слова Царевой.

Также Царева рассказала о решении покинуть каток «Хрустальный».