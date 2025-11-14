Костомаров призвал поддержать российских фигуристов, выступающих без флага

Олимпийский чемпион Турина-2006 по фигурному катанию в паре с Татьяной Навкой — Роман Костомаров — заявил в интервью «Газете.Ru», что россияне обязательно должны поддерживать своих спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры, даже несмотря на то что они выступают в нейтральном статусе — без флага и гимна России.

«Я думаю, по-любому нужно поддерживать спортсменов. Мы все прекрасно знаем, за какую страну они выступают и за кого они борются, — отметил Костомаров. — Мы понимаем, что ребята выступают за нашу страну, хоть и без флага и без гимна. Думаю, что в скором времени эта проблема все-таки будет решена».

Чемпион признался, что не смотрел олимпийский отбор в Пекине, на котором выступили российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, и лишь узнал результаты.

Спортсмены заняли первое место в женском и мужском одиночном катании соответственно и завоевали путевку на Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Однако Костомаров заявил, что будет следить за выступлениями Петросян и Гуменника на Олимпийских играх.