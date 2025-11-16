Степанова и Букин стали победителями Гран-при в Москве в танцах на льду

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин одержали победу в танцах на льду на четвертом этапе Гран-при России, который проходит в Москве.

© Российская Газета

По сумме двух программ ученики Александра Жулина набрали 210,10 балла.

Вторыми стали Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (183,33 балла). Тройку призеров замкнули Варвара Жданова и Тимур Бабаев-Смирнов (176,36 балла).

"Выложился сегодня, рад, что все получилось, - отметил Иван Букин в эфире Первого канала. - Для меня наша произвольная "Орфей и Эвридика" - тяжелая программа не физически, а эмоционально. В прокате я кайфанул, но потом накрыла усталость. Могу сказать, что выступление в Москве было лучше, чем на этапе в Красноярске, по ощущениям, выносливости, эмоциям".