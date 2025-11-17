Фигурист Даниелян рассказал о смене произвольной программы

Призёр чемпионата Европы и России фигурист Артур Даниелян поделился подробностями о том, как принял решение поменять произвольную программу сезона-2025/2026.

© Чемпионат.com

— Расскажи, как прошли сборы в Казахстане?

— Работали с нашей командой. Там, на нашей базе, мы отработали три недели. Это был первый сбор после каких-то кусков, мастер-классов, где мы работали в таком темпе. Было тяжеловато — сложнее чем в предыдущие годы. Работали, восстановили элементы, начали немного сушиться, накатывали программы. В тот момент появилась мысль о смене произвольной программы с «Вивальди» на «Семейку Аддамс». Вторую ставили уже в Кисловодске, когда я уже окончательно принял решение о смене программы.

— Почему принял такое решение?

— Когда началась работа над старой программой, я понял, что не получается. Я суетливый и эмоциональный, а в музыке у Вивальди есть акценты. Я не могу делать что-то мимо акцентов, мне тяжело: за всем мчишься, а по итогу элементы не выходили так, как хотелось бы. Тогда я понял, что если я хочу хорошо провести сезон, то нужно говорить тренерам и принимать решение. Тут было неприятно самому себе, но я честно признался, что не вывезу. Не смогу это сделать красиво, круто, профессионально и чисто. Я сказал — и после этого мы пришли к «Семейке Аддамс», — сказал Даниелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.