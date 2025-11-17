Туктамышева оценила уровень женского катания на международных турнирах

Российская фигуристка, чемпионка мира Елизавета Туктамышева высказала своё мнение о современном состоянии фигурного катания в мире.

— Следишь ли за международными стартами? Например, ты написала в телеграм-канале, что понравилась программа Гийома Сизерона.

— Мне безумно нравится Сизерон в этом году и произвольный танец Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса, просто он еще немного не доделан до конца, когда будет на 100% — это может быть шедевром. Большая боль для меня, потому что мне сейчас нравится и французский дуэт, и американский дуэт, а золото Олимпиады одно. Я не знаю, что делать. Была б моя воля — дала бы и одним, и другим (смеётся). Но смотря как катать будут, конечно.

— Уровень женского катания в мире поднялся?

— Конечно, столько тройных акселей, были попытки четверных прыжков. Я не скажу, что фигурное катание сейчас просело. В этом году к Олимпиаде, например, японская сборная готова по максимуму разорвать пьедестал в Милане, очень сильная команда собирается, есть и другие фигуристки, — приводит слова Туктамышевой Sport24.