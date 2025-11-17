Фигурист Даниелян рассказал, как ему помогла Инстасамка

Призёр чемпионата Европы и России фигурист Артур Даниелян рассказал, что делает перед выходом на старт на соревнованиях, а также поделился своими музыкальными предпочтениями.

— Как ты настраиваешься перед стартом?

— Конкретно в этом сезоне я практически ничего не менял — просто стараюсь сохранять спокойствие. Я знаю, что на тренировках выполнил всё на 90% — это высокий процент. И значит, я могу быть спокоен. Какие-то шероховатости — это нормально. Когда всё идеально, это немного выбивает. Я слушаю музыку до прокатов и разминок: сразу как вышел из дома — и до шестиминутки. Наушники практически не снимаю.

— Какую музыку слушаешь?

— По-разному. На предыдущих стартах слушал классическую, перед короткой на мемориале Панина-Коломенкина я слушал Инстасамку. И как будто бы такой настрой даже сработал, на удивление. Перед произвольной слушал что-то из той же серии — всякие тусовочные треки, «Ева» группы «Винтаж» в кавказской обработке. У меня многогранный список, я меломан, — сказал Даниелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.