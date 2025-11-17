Фигурист Даниелян рассказал, за кого болел на олимпийской квалификации

Призёр чемпионата Европы и России фигурист Артур Даниелян рассказал, кого поддерживал во время квалификационного турнира к Олимпиаде-2026, который проходил в Пекине (Китай).

— Смотрел олимпийскую квалификацию?

— Да, круто! Я очень горд и рад за Аделию с Петей! Они молодцы в тысячекратном размере, что справились, смогли преодолеть этот рубеж. Впереди у них Олимпийские игры — и пусть там ещё в 10 раз лучше получится. Мы всем фигурнокатательным миром, всей Россией и всеми странами будем держать за них кулачки, посылать мысли в космос, чтобы у них всё вышло.

— Кого-то, кроме наших спортсменов, можешь выделить на международной арене?

— Конечно же, Настёну Губанову! Наша Настя — за неё я переживал больше всех. И не потому, что в ней не уверен, а потому, что мы с ней столько лет уже тренируемся, дружим. И я знаю, через сколько всего она прошла, сколько она работает, вижу это каждый день. Очень хотелось, чтобы у неё всё получилось. В целом она всё показала — за неё отдельные гордость и радость. Пусть и в сезоне у неё всё складывается наилучшим образом.

— Из других видов кто-то? Может, в парах, болел за Акопову и Рахманина?

— За этих ребят тоже! За них-то как сильно я радовался, это надо было видеть. Вышли, откатали, отбомбили! Серебро взяли, красавчики! Я ещё порадовался за Донована Каррильо — что он справился и всё смог. Все красавчики, все молодцы — абсолютно все, поголовно, — сказал Даниелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марой Кравченко.