Стало известно состояние фигуристки Леонтьевой после операции

Фигуристка Софья Леонтьева выписана из больницы после операции на руке, сообщил тренер Александр Свинин.

Ранее стало известно, что спортсменка порезалась во время тренировки на льду – в рану попала инфекция.

«Софью выписали, она уже дома», – сказал Свинин.

Леонтьева выступает в танцах на льду с Даниилом Горелкиным. В текущем сезоне они заняли второе место на этапе Гран-при России в Магнитогорске, но снялись с этапа в Москве из-за травмы партнерши.