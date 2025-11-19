Стало известно состояние фигуристки Леонтьевой после операции

Фигуристка Софья Леонтьева выписана из больницы после операции на руке, сообщил тренер Александр Свинин.
Ранее стало известно, что спортсменка порезалась во время тренировки на льду – в рану попала инфекция.
«Софью выписали, она уже дома», – сказал Свинин.
Леонтьева выступает в танцах на льду с Даниилом Горелкиным. В текущем сезоне они заняли второе место на этапе Гран-при России в Магнитогорске, но снялись с этапа в Москве из-за травмы партнерши.
Защитник «Динамо» Пыленков об отставке Кудашова: «Мы в легком шоке, но такова хоккейная жизнь. Вчера убрали его, завтра – кого‑нибудь из игроков»
Бадаев – о возможном поединке Махачева и Топурии: «Это будет односторонний бой»
Карбери об игре Овечкина с Макмайклом и Строумом: «Они забили «Лос-Анджелесу», и у них «плюс 1» в полезности. «Вашингтон» надолго сохранит некоторые звенья, думаю»
Защитник «Динамо» Пыленков об отставке Кудашова: «Мы в легком шоке, но такова хоккейная жизнь. Вчера убрали его, завтра – кого‑нибудь из игроков»
Бадаев – о возможном поединке Махачева и Топурии: «Это будет односторонний бой»
Карбери об игре Овечкина с Макмайклом и Строумом: «Они забили «Лос-Анджелесу», и у них «плюс 1» в полезности. «Вашингтон» надолго сохранит некоторые звенья, думаю»