Самолет с фигуристами Плющенко не смог приземлиться в Омске

Самолет с фигуристами академии Евгения Плющенко не сумел приземлиться в Омске, где пройдет этап Гран-при России. Об этом в своем Telegram-канале сообщила фигуристка Елена Костылева.

В ночь на среду Плющенко на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) сообщил, что фигуристы не смогли вылететь на этап Гран-при из-за атаки беспилотников.

"Мы вылетели в Омск, все было хорошо, пока нам не объявляют, что мы не можем сесть. Долго кружили над Омском, ждали пока уйдет туман. Сейчас мы сели в Тюмени, будем ждать в аэропорту изменений погодных условий", - сказала Костылева.

Пятый этап Гран-при пройдет с 20 по 23 ноября.

Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.