Медведева показала свои детские фото

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане фигуристка Евгения Медведева опубликовала серию детских фотографий в своём телеграм-канале. Сегодня, 19 ноября, спортсменка отмечает 26-й день рождения.

«Мне два (+) шесть годиков», — подписала пост Медведева.

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная победительница и серебряный призёр чемпионатов Европы, двукратная чемпионка России, двукратная победительница финалов Гран-при.

На прошлой неделе фигуристка объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.