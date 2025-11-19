Медведева показала свои детские фото

«Мне два (+) шесть годиков». Евгения Медведева показала детские фото в свой день рождения
Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане фигуристка Евгения Медведева опубликовала серию детских фотографий в своём телеграм-канале. Сегодня, 19 ноября, спортсменка отмечает 26-й день рождения.
«Мне два (+) шесть годиков», — подписала пост Медведева.
Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная победительница и серебряный призёр чемпионатов Европы, двукратная чемпионка России, двукратная победительница финалов Гран-при.
На прошлой неделе фигуристка объявила о помолвке с танцором Ильдаром Гайнутдиновым.
