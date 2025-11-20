Объявлены победители этапа юниорского гран-при в Омске

Елизавета Малеина и Матвей Самохин выиграли этап юниорского Гран-при в Омске

Чемпионат.com

Фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин выиграли юниорский этап Гран-при России в Омске. По сумме двух программ они получили от судей 174,54 балла.

Вторыми стали Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин с результатом 161,08 балла. Тройку лидеров замкнули Милана Жабина и Вениамин Башуров (158,01).

Фигурное катание. Гран-при России в Омске. Юниоры. Танцы на льду. Итоговое положение:

  1. Елизавета Малеина/Матвей Самохин — 174,54 балла.
  2. Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин — 161,08.
  3. Милана Жабина/Вениамин Башуров — 158,01.
  4. Полина Пилипенко/Владислав Михайлов — 156,25.
  5. Полина Жарова/Алексей Столяров — 152,23.
  6. Таиса Мусурова/Иван Тертышников — 137,88.
  7. Анна Соболева/Матвей Чураков — 136,75.
  8. Алиса Кремер/Илья Целковский — 135,83.
