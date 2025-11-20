Объявлены победители этапа юниорского гран-при в Омске

Елизавета Малеина и Матвей Самохин выиграли этап юниорского Гран-при в Омске
Фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин выиграли юниорский этап Гран-при России в Омске. По сумме двух программ они получили от судей 174,54 балла.
Вторыми стали Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин с результатом 161,08 балла. Тройку лидеров замкнули Милана Жабина и Вениамин Башуров (158,01).
Фигурное катание. Гран-при России в Омске. Юниоры. Танцы на льду. Итоговое положение:
- Елизавета Малеина/Матвей Самохин — 174,54 балла.
- Таисия Шепталина/Дмитрий Пекин — 161,08.
- Милана Жабина/Вениамин Башуров — 158,01.
- Полина Пилипенко/Владислав Михайлов — 156,25.
- Полина Жарова/Алексей Столяров — 152,23.
- Таиса Мусурова/Иван Тертышников — 137,88.
- Анна Соболева/Матвей Чураков — 136,75.
- Алиса Кремер/Илья Целковский — 135,83.
