Объявлены победители этапа юниорского гран-при в Омске

Фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин выиграли юниорский этап Гран-при России в Омске. По сумме двух программ они получили от судей 174,54 балла.

Вторыми стали Таисия Шепталина и Дмитрий Пекин с результатом 161,08 балла. Тройку лидеров замкнули Милана Жабина и Вениамин Башуров (158,01).

Фигурное катание. Гран-при России в Омске. Юниоры. Танцы на льду. Итоговое положение: