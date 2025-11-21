Петрова рассказала, как ей помогают старшие фигуристы из сборной

Российская фигуристка Агата Петрова, ставшая бронзовым призёром на юниорском этапе Гран-при России в Омске, рассказала, как ей помогают старшие фигуристы из сборной России, вместе с ней тренирующиеся в группе Алексея Мишина — Евгений Семененко и Глеб Лутфуллин.

«Прокат был тревожный, я бы так сказала. Переживала перед самим выходом на лёд. Мне сказали — не волнуйся. Не первый раз уже всё это делаю, не только на тренировках, но и на соревнованиях. Постаралась выйти, всё равно на прыжках были дёрганые выезды. Но я рада, что смогла вытащить некоторые прыжки и боролась за элементы. Считаю, что результат неплохой. Баллы плюс-минус как в Магнитогорске. Есть над чем работать. Спортивный стержень — да, у меня присутствует. Мне уже все тренеры про это сказали. На самом деле я его не очень чувствую, но понимаю, что именно так я и вывожу все прокаты, когда очень сильно переживаю или что-то начинает побаливать. Всё равно у меня есть спортивный дух, который помогает мне выйти и всё делать. Честно — не знаю, в кого это. Возможно, пошла в родителей или у тренеров, надо подумать. Не могу сказать, что это всегда помогает в жизни. Возможно, даже мешает. В жизни я другой человек, у меня другие задачи. И, соответственно, другое эмоциональное состояние. Честно, не думала по поводу медали. Откатала программу и была довольна. И дальше оценки ставят судьи. А мне оставалось только ждать. Была рада, что стала третьей. Испытывала сдержанные эмоции. Но была, конечно же, довольна. Присутствие Мишина даёт мне спокойствие. Алексей Николаевич сам по себе человек спокойный и передаёт это мне. Всех наших видела ещё вчера, но ничего им не говорила. Наоборот старшие могут мне что-то сказать, посоветовать. На тренировках тоже могут. Если есть проблема — то могут подойти и сказать, дать совет. Женя Семененко помогал мне с тулупом, Глеб Лутфуллин — с лутцем, Соня Самодурова — с флипом», — передаёт слова Петровой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.