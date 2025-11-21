Самоделкина рассказала, как одолжила платье у чешской спортсменки

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина, ныне представляющая Казахстан, рассказала, как одолжила платье на показательный номер на этапе Гран-при в Японии у чешской фигуристки Натали Ташлеровой, выступающей в танцах на льду.

Самоделкина выиграла серебряную медаль в Японии, где набрала 200 баллов за две программы.