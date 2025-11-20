Выяснилось, почему Самоделкина не выступит на гран-при Финляндии

Самоделкина не выступит на Гран-при Финляндии из-за того, что не успела получить визу
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина не выступит на Гран-при Финляндии в Хельсинки из-за того, что не успела получить визу.
Соревнования пройдут 21-22 ноября. Ранее Самоделкина стала второй на Гран-при Японии.
Фигуристка планирует выступить на турнире Golden Spin в Загребе, который пройдет с 3 по 6 декабря.
