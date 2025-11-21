Объявлен победитель шестого этапа юниорского гран‑при в Омске

Пермский фигурист Макар Солодников стал победителем шестого этапа юниорского Гран‑при в Омске.

В произвольной программе он набрал 151,90 балла и с суммой 226,84 завоевал первое место.

Вторым стал представитель Илья Мальков из Татарстана (223,46), третьим — представитель московской школы «Легенда» Даниил Жолобов (217,45).

13‑летний Артем Федотов, который тренируется у Этери Тутберидзе и лидировавший после короткой программы, в итоге занял четвертое место с 217,18 баллами.

С 22 по 23 ноября в Омске пройдут выступления в рамках 5‑го этапа Гран‑при России среди мастеров спорта.